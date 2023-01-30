Kütahya'da tefecilik operasyonunda bir şüpheli yakalandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da evinde tarihi eser bulunan ve tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, A.D'nin vatandaşlara yüksek faiz karşılığı ile para vererek mağduriyetlere sebep olduğu iddiaları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma yaptı.
Şüphelinin İstiklal Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, tefecilikle ilgili dokümanların yanı sıra 10 tarihi sikke ile 7 tarihi obje ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.