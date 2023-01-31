İnegöl-Domaniç kara yolunda kar yağışı ulaşımda aksamaya neden oldu

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KÜTAHYA (AA) - Bursa'nın İnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, kar yağışı nedeniyle ağır araç trafiğine kapatıldı.

Domaniç ve İnegöl'ün özellikle yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor.

İnegöl-Domaniç kara yolunun 0-10'uncu kilometresi ve 12-24'üncü kilometresinde yoğun kar yağışı nedeniyle ağır araç trafiğine izin verilmezken, trafik ekipleri diğer araç sürücülerini uyarıyor.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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