Kütahya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çetin kış koşullarının yaşandığı yüksek rakımlı bölgelere ulaşarak yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Geyikalanı Orman İşletme Şefliğince özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle doğal yaşamın korunması için yaban hayatını desteklemek için yemleme çalışması yapıldı.

İşletme şefi Şerif Çam ve orman muhafaza memurları tarafından yapılan yemleme çalışmaları ile zorlu iklim şartlarının yaşandığı kentte yiyecek bulmakta güçlük çeken geyik ve diğer yaban hayvanlarının beslenebilmesi için farklı noktalara kuru ot, saman, arpa ve buğdaydan oluşan yemler konuldu.

Soğuk hava ile mücadele eden doğadaki yaban hayvanlarının zorlu yaşamlarını kolaylaştırmak için kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde zaman zaman yemleme çalışması yapılacağı belirtildi.

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