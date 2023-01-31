Kütahya’da 60 bin erkeğe "Kadına el kalkamaz" eğitimi verilecek

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya Valisi Ali Çelik, bu yıl "Kadına el kalkamaz" sloganıyla 60 bin erkeğe temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri verileceğini bildirdi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısında konuşan Çelik, şiddetin hiçbir türünün kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddetin en aza indirilmesi için gayret göstereceklerini belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Kadına yönelik şiddetle mücadelede etkinliğin ve farkındalığın artırılmasını amaçlıyoruz. Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede hayat kurtaran KADES uygulamasını 2022 yılında 13 bin 175 kadın, telefonuna indirdi. 2023 yılında da Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan üniversite öğrencileri ve lise öğrencileri üzerinde yoğunlaşacağız."

Vali Çelik, şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilerin takibi amacıyla İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen elektronik kelepçe uygulaması kapsamında Kütahya’da 6 vakanın takibinin sürdüğünü sözlerine ekledi.



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