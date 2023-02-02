Gediz'de iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

İ.E. yönetimindeki 43 LU 201 plakalı otomobil, Uluoymak Mahallesi Soner Aksoy Caddesi'nde Y.Ö'un kullandığı 43 EY 060 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü İ.E. ile aynı araçta bulunan M.E, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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