Domaniç Dağı'nda ulaşım kontrollü sağlanıyor

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KÜTAHYA (AA) - Domaniç Dağı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan 1500 rakımlı Kocayayla mevkisinde kar yağışı etkili oluyor.

Yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar dolayısıyla Domaniç-İnegöl kara yolunun 0-10'uncu kilometresi ve 12-24'üncü kilometresinde ağır vasıta trafiğine izin verilmiyor.

Trafik ekipleri, kara yolunu kullanan küçük araç sürücülerine uyarılarda bulunuyor.

Karayolları ekipleri, yolda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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