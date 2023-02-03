Kütahya'da ocak ayında hırsızlık olayları azaldı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da geçen yılın ocak ayına göre bu senenin aynı ayında hırsızlık olaylarında azalma yaşandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hırsızlık olaylarının azaltılmasına yönelik uygulama, denetim ve kontrolleri olumlu sonuçlar verdi.

Geçen yılın ocak ayı ile bu yılın aynı ayı karşılaştırıldığında, evden hırsızlık olayları yüzde 75, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık yüzde 41, motosiklet hırsızlığı yüzde 57, yağma olayları ise yüzde 25 azaldı.

Bu yılın ocak ayında yapılan çalışmalarda, 16 tabanca, 10 tüfek, 14 kurusıkı tabanca,159 mermi-fişek, 62 delici-kesici alet ele geçirildi.​​​​​​​﻿

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