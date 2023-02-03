Kütahya'da kar yağışı etkili oldu

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da yoğun kar, zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.

İl genelinde dün akşam başlayan kar, etkisini artırarak devam ediyor.

Belediye ekipleri kent merkezinde, Karayolları ekipleri ise Eskişehir, Afyonkarahisar ve Uşak'a bağlanan şehirler arası yollarda kar tutmaya başlayan bölgelerde ulaşımın durmaması için çalışma yürütüyor.

Gediz ilçesindeki Murat Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı, 50 santimetre ölçüldü.

Domaniç-İnegöl kara yolunun 1500 rakımlı Kocayayla mevkisinde de yaklaşık 40 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Domaniç-İnegöl kara yolunda, kar nedeniyle ağır araçlar ile kış lastiği bulunmayan araçların geçişine dün akşamdan beri izin verilmiyor.

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