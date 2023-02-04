Tavşanlı’da emekli öğretmen evinin önünde ölü bulundu

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, emekli öğretmenin cansız bedeni evinin önünde bulundu.

Yeni Mahalle Cennet Sokak’ta bir kişinin yerde hareketsiz yattığının "112 Acil Çağrı Merkezi"ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan ekipler, hayatını kaybeden kişinin yakındaki binada ikamet eden emekli öğretmen Raşit Sezgin (65) olduğunu belirledi.

Cansız bedeni Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürülen Sezgin’in ölüm nedeni araştırılıyor.

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