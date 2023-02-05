Kütahya'da "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura çekimleri başladı

KÜTAHYA (AA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, Kütahya il genelinde yapılacak 2 bin 280 konut için hak sahiplerinin kurayla belirlenmesine başlandı.

Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezi'ndeki kura çekimi programı, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) hazırlanan kısa filmin gösterimiyle başladı.

TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik, törende Kütahya genelinde 2 bin 280 konutun hak sahiplerinin kurayla belirleneceğini söyledi.

Kütahya'da toplam başvuru sayısının 29 bin 495 olduğunu dile getiren Çelik, hak sahiplerinin bir an önce evlerine kavuşabilmeleri için yoğun bir şekilde çalışıldığını belirtti.

Kütahya Valisi Ali Çelik ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı projenin, Türkiye'nin büyük kentsel dönüşümünün bir parçası olduğunu ifade etti.

2 bin 280 konutun 10 tanesinin merkez ilçe ve diğer ilçe merkezlerinde, 4 belde belediyesinde olmak üzere 14 yerleşim yerinde inşa edileceği bilgisini veren Çelik, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında yapılacak konutlar Kütahya'mızın tarihi ve kültürel dokusuna uygun inşa edilecek. Kütahya'ya bugüne kadar 15 bine yakın sosyal konut projesi TOKİ tarafından inşa edildi. 5 milyar yatırım yapıldı. TOKİ tarafından inşa edilen 15 bin konuttan 11 bini teslim edildi, diğerlerinin yapımı devam ediyor. Bugün bu yatırımlara ilave olarak 2 bin 280 konut daha inşa edilecek. Hak sahipliğini kazanamayan hemşehrilerimizin de ev sahibi olma arzusu, hız kesmeyen TOKİ yatırımlarıyla inşallah karşılık bulacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi hem şehrimizde hem ülkemizde kentsel dönüşüm ile TOKİ projelerinde büyük emekleri olan başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mıza ve TOKİ'nin tüm çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum."

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler de kura çekiminin Kütahya'ya ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Kütahya 3. noteri gözetiminde, ilk kuraları protokol üyeleri çekti.

Kura çekiminde hak sahipliği kazanan vatandaşlar da mutluluklarını dile getirdi.

Törene Belediye Başkanı Alim Işık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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