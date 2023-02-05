Kütahya'da kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, batı ve kuzey kesimlerinde beklenen kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesi, taşımalı eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak il genelinde yarın okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacak.

Çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli olacak.

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