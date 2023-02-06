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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da deprem bölgesine kan bağışı

AA

Kütahya’da deprem bölgesine kan bağışı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da vatandaşlar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında, bölgede oluşabilecek ihtiyacın karşılanması için kan bağışında bulunuyor.

Sabah saatlerinden itibaren Türk Kızılayın Zafer Meydanı’ndaki tırına gelen vatandaşlar, deprem bölgesine yönelik kan bağışında bulunmak için sıraya girdi.

Ali Çal, depremi ilk saatlerinden itibaren öğrendiğini ve yapılan kan bağışı çağrısı ile harekete geçtiğini söyledi.

Depremde herkesin birlik olması gerektiğini dile getiren Çal, "Bu olay hepimizin başına gelebilir. Devletimiz çağırdı, biz de geldik. Burada kan bağışında bulunarak deprem bölgesine yardımda bulunacağım. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Yaklaşık 1 saattir kan vermek için bekliyorum. Ne kadar gerekirse bekleyeceğim." dedi.

Kan bağışında bulunmak için Kızılay Kan Bağışı tırına gelenlerden Mustafa Selen de çocuklarının deprem bölgesinde olduğunu ve destek vermek için kan bağışında bulunduğunu dile getirdi.

Yaşar Çilingir ise düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu, bugün de deprem bölgesi için kan bağışlayacağını ifade etti.

Öte yandan, Kütahya'dan deprem bölgesine 52 araç ve iş makinesi ve 104 personel gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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