Kütahya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, yoğun kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

İl genelinde aralıklarla devam eden kar yağışından dolayı belediye ekipleri kent merkezinde, Karayolları ekipleri ise Bursa, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Uşak'a bağlanan şehirler arası yollarda ulaşımın durmaması için çalışma yürütüyor.

Gediz ilçesindeki Murat Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 71 santimetre ölçüldü.

Domaniç-İnegöl kara yolu, 1500 rakımlı Kocayayla mevkisinde yaklaşık bir metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Jandarma ekipleri, sürücüleri uyararak araçların geçişine izin vermedi.

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