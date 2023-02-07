Kütahya'dan depremzedeler için bölgeye 21 tır yardım malzemesi gönderildi

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KÜTAHYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Kütahya'dan yardım malzemeleri gönderilmeye devam ediyor.

Kentteki bir AVM'de oluşturulan Kütahya Valiliği Ayni Yardım Kabul Merkezi'ne getirilen malzemeler, gönüllü öğretmenler ile vatandaşlar tarafından tasnif edilerek kolilere konuluyor.

Malzemeler, yine gönüllüler tarafından AVM'nin önündeki tırlara yüklenerek bölgeye gönderiliyor.

Çalışmaları takip eden Vali Vekili Mustafa Güney, gazetecilere, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgeye gıda, ısıtıcı ve battaniye gibi yardım malzemelerinin gönderildiğini söyledi.

Valilik koordinesindeki kampanyanın gönüllülerin destekleriyle sürdürüldüğünü belirten Güney, şunları kaydetti:

"Burada çok güzel bir yardımlaşma örneği görüyoruz. Gönüllü vatandaşlarımızın yanı sıra 120 gönüllü öğretmenimiz de bize destek veriyor. Bağış yapılan malzemeler burada tasnif edilerek hazırlanıyor. Bu malzemeler bize bildirilen illere gönderiliyor. Şu ana kadar 4'ü Organize Sanayi Bölgesinden, 5'i belediyeden, 12'si Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından olmak üzere tırlarımızı bölgeye gönderdik. Bugün 4 tır daha göndereceğiz. Kızılay'ın 5 tırı gitti. Sağlık Müdürlüğümüz, bölgeye ilaç ve gıda malzemeleri götürdü. PTT de 3 tır çadır, battaniye gönderdi. Yardımlarımız artarak devam ediyor."

Kütahya'dan bölgeye iş makineleri ve çok sayıda arama kurtarma ekibinin de ulaştırıldığını dile getiren Güney, kentteki sivil toplum kuruluşlarının yardım kampanyası düzenlediğini sözlerine ekledi.

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