Kütahya'dan gelen ekipler Hatay'da enkazdan 4 kişiyi kurtardı

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KÜTAHYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yıkılan binaların enkazından 4 kişi, Kütahya'dan giden ekiplerce kurtarıldı.

Bölgeye giden Kütahya Dumlupınar Üniversitesi arama kurtarma ekipleri, Antakya Esenlik Mahallesi'nde bir binanın enkazından gelen sesler üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, anne, baba ve bir çocuğunu ilk depremden yaklaşık 35 saat sonra kurtardı.

Kütahya Belediyesi itfaiye arama kurtarma ekipleri de Nurgül Akın'ı enkazdan çıkardı.

Kurtulan aile ve Nurgül Akın, 112 Acil Sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere sevk edildi.

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