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Depremde hayatını kaybeden Hatay Müftüsü Bilgili, son yolculuğuna uğurlandı

AA

Depremde hayatını kaybeden Hatay Müftüsü Bilgili, son yolculuğuna uğurlandı

KÜTAHYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin cenazesi, memleketi Kütahya'nın Gediz ilçesinde toprağa verildi.

Bilgili'nin cenazesi, yakınları tarafından Hatay'dan Altınkent köyüne getirildi, burada helallik alındı.

Köydeki Yeni Cami'de cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından Bilgili'nin naaşı, köy mezarlığında defnedildi.

Törene, Bilgili'nin yakınları, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, Kütahya Müftü Vekili Mustafa Karaman, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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