Hatay'da enkaz altında kalan hamile kadın ile kardeşi depremden 140 saat sonra kurtarıldı

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KÜTAHYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz altında kalan hamile kadın ile kardeşi, Kütahya ekibince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye giden Kütahya AFAD gönüllülerinden oluşan arama kurtarma ekibi, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yıkılan Deniz Apartmanı enkazından gelen sesler üzerine çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.

Seslerin geldiği yöne koridor açan ekipler, ilk depremden 140 saat sonra hamile bir kadın ile erkek kardeşini sağ olarak çıkarmayı başardı.

Kurtarılan iki kardeş, 112 Acil Sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere sevk edildi.

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