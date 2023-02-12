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Hatay'dan Kütahya'daki kızının yanına gelen depremzede, çıkan yangında öldü

AA

Hatay'dan Kütahya'daki kızının yanına gelen depremzede, çıkan yangında öldü

KÜTAHYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Kütahya'daki kızının yanına gelen kişi, kaldıkları binada çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Meydan Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'ndeki bir apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderildi.

Yoğun dumanın yükseldiği binanın sakinleri, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Binanın 3. katında dumandan etkilenen Necip (64) ve oğlu Besim Ç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hatay'daki depremde evlerinin hasar görmesi nedeniyle Kütahya'da görevli polis memuru kızının evinde kaldığı öğrenilen Necip Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatte söndürdüğü yangının, binanın zemin katındaki ikinci el eşya dükkanından çıktığı ve dumanların binanın içini sardığı belirlendi.

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