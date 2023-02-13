Kütahya’da depremzedeler için "Sosyal Market" açıldı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya Valiliği, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenerek kente gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için "Sosyal Market" açtı.

Kütahya Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca, Alipaşa Mahallesi Uzun Zeybek Sokak’ta açılan Sosyal Market’te, depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor.

Vali Vekili Mustafa Güney, kentte misafir edilen depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığı Sosyal Market’te, giyecekten kuru gıdaya, temizlik ürünlerine kadar birçok ürün bulunduğunu söyledi.

Kütahya’daki çeşitli yurt ve misafirhanelere yerleştirilen depremzedeleri ziyaret eden Güney, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kütahya’da bin 620 depremzedenin ağırlandığını belirten Güney, depremzedelerin her türlü ihtiyaçları ile yakından ilgilenileceğini dile getirerek, "Bugünler dayanışma, birlik ve beraberlik günleridir. Bu kadim millet, güzel insanlarıyla hep birlikte bu zorlu süreci de aşacağız." ifadelerini kullandı.

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