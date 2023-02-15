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DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Çelik'ten depremlerle ilgili açıklama

AA

DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Çelik'ten depremlerle ilgili açıklama

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen öğrencilerinin durumlarına ilişkin bilgi verdi.

Prof. Dr. Çelik, yazılı açıklamasında, Türkiye’nin her ilinden öğrencilerinin bulunduğunu belirtti.

Depremlerden 67 öğrencinin zarar gördüğünü aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"67 öğrencinin tamamıyla iletişim kurduk. Çok şükür hepsi hayatta. Sadece bir öğrencimiz hastanede, onun durumu da ağır değil. Birinci derece yakını ölen öğrencimiz de yok ancak diğer yakınları, akrabaları ölen, evleri yıkılan öğrencilerimiz var. Şu ana kadar evleri ağır hasar gören ve yıkılan 4 öğrencimizi tespit ettik. Öğrencilerimizin durumları hakkında ilgili kurumlarla sürekli bilgi paylaşımı yaptık. Öğrencilerimize personelimiz, devletimizin ilgili tüm organları organları, Kaymakamlığımız, Tavşanlı Belediyesi, DPÜ Arama Kurtarma Ekipleri tarafından gereken yardım ve destekler yapılmaktadır. Öğrencilerimize ve depremzedelere fedakarca yardım eden kurum ve kişilerin hepsine teşekkür ediyorum. Devletimiz ve milletimiz birlik beraberliğini yaptığı yardımlar ve organizasyonlar ile bir kez daha göstermiştir."

Çelik, eğitim öğretim konusunda detayların YÖK ve DPÜ Senatosunun alacağı kararlar doğrultusunda ilerleyen günlerde netleşeceğini ve bilgilendirme yapılacağını duyurdu.

Öğrencilerin, üniversitenin internetteki resmi sayfalarından eğitim ve öğretimle ilgili açıklamaları takip etmeleri gerektiği aktaran Çelik, "Tüm milletimize ve öğrencilerimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

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