Kütahya'da lise öğretmen ve öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal İşleri Bölümü öğretmen ve öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okullar kapalı olmasına rağmen depremzedeler için soba üretimi yapıyor.

Okulun öğretmen ve öğrencileri depremzedelerin iç ve dış mekanlarda kullanabilecekleri sobaları üretiyor.

Okul müdürü Halil Kurt, AA muhabirine, depremin yaralarının bir an önce sarılabilmesi için devlet ve millet işbirliği içinde çalışıldığını, kendilerinin de okul olarak depremzedeler için soba ürettiklerini söyledi.

Kurt, şunları kaydetti:

"Asrın felaketinin yaralarının sarılmasına duyarsız kalamazdık. Deprem bölgesi için sona üretimine başladık. Okulların kapalı olmasına rağmen öğretmenlerimiz büyük bir özveri ile çalışmaktalar. Öğrencilerimiz de gelip destek vermekteler. 2-3 günlük süreçte 65 civarında soba ürettik. Soba için çok talep var. Çalışmalarımız devam ediyor, bu sayının çok daha fazlasını üreterek valiliğimiz koordinesinde bölgeye göndereceğiz."

Okulun Metal teknolojisi Alan Şefi Mehmet Kertik de deprem bölgesi için okul olarak adeta seferber olduklarını, soba üretimi için öğretmen arkadaşları ile öğrencilerin birlikte yoğun bir mesai harcadıklarını dile getirdi.

Depremin vurduğu illerden olan Adanalı olan ve Kütahya’da 27 yıldır öğretmenlik yapan Aytekin Akgül ise soba imalatı çalışmalarına gönüllü olarak katılıyor.

Deprem bölgesine soba imalatına katkı vermek için gidemediğini aktaran Akgül, depremin yaralarının bir an önce sarılması için çalışıldığını ifade etti.

İç ve dış mekanlarda kullanılabilecek sobalar, cuma günü deprem bölgesine gönderilecek.

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