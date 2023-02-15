Kütahya'da meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal İşleri Bölümü öğretmen ve öğrencileri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için soba üretimi gerçekleştiriyor.



Okulun öğretmen ve öğrencileri, depremzedelerin iç ve dış mekanlarda kullanabilecekleri sobaları üretiyor.

Okul müdürü Halil Kurt, AA muhabirine, depremin yaralarının bir an önce sarılabilmesi için devlet ve millet işbirliği içinde çalışıldığını söyledi.

Kurt, şunları kaydetti:

"Okulların kapalı olmasına rağmen öğretmenlerimiz büyük bir özveri ile çalışmaktalar. Öğrencilerimiz de gelip destek vermekteler. 2-3 günlük süreçte 65 civarında soba ürettik. Soba için çok talep var. Çalışmalarımız devam ediyor, bu sayının çok daha fazlasını üreterek Valiliğimiz koordinesinde bölgeye göndereceğiz."

Metal Teknolojisi Alan Şefi Mehmet Kertik de deprem bölgesi için adeta seferber olduklarını, soba üretimi için öğretmen arkadaşları ile öğrencilerin yoğun mesai harcadıklarını dile getirdi.

Kütahya’da 27 yıldır öğretmenlik yapan Adanalı Aytekin Akgül ise çalışmalara gönüllü katılıyor.

Deprem bölgesine soba imalatına katkı vermek için gidemediğini aktaran Akgül, depremin yaralarının bir an önce sarılması için çalışıldığını ifade etti.

İç ve dış mekanlarda kullanılabilecek sobalar, cuma günü deprem bölgesine gönderilecek.

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