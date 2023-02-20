Kütahya'da şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da şap hastalığına rastlanması üzerine hayvan pazarlarında karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Darıca köyünde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda şap hastalığına rastlanması üzerine il genelinde karantina uygulanmasına karar verildi.

Çevre illerde de şap hastalığının artması nedeniyle hayvan satışı ve sevklerinin önlenmesi amacıyla il genelindeki hayvan pazarları geçici olarak kapatıldı.

Veteriner hekimler aşı ve dezenfekte çalışmaları yaparken, şapla mücadele ve korunma yöntemleriyle ilgili yetiştiriciler de bilgilendirildi.

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