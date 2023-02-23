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Diyanet-Sen Kütahya Şubesi deprem bölgesinde din görevlileri aleyhine yayılan söylemleri kınadı

AA

Diyanet-Sen Kütahya Şubesi deprem bölgesinde din görevlileri aleyhine yayılan söylemleri kınadı

KÜTAHYA (AA) - Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Kütahya Şube Başkanı Ülfet Balon, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda din görevlilerinin olmadığı yönündeki eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Balon, yaptığı açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, yaraların sarılması için din görevlilerinin de büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Din görevlilerinin bölgede yürütülen bütün çalışmalara katıldığını belirten Balon, şunları kaydetti:

"Deprem sürecinde din görevlileri olarak arama kurtarmadan, yemek dağıtımına, yaralı gönülleri teskin etmeden, cenaze defin işlemlerine kadar hep sahada yer aldık. Diyanet İşleri Başkanlığı ilk günden bölgeye diğer illerdeki 69 müftüyü görevlendirdi. Yine özellikle cenaze yıkama, kefenleme ve defin işlemleri için 4 bini bayan olmak üzere 16 bin 300 diyanet personeli bölgede görev yaptı."

Balon, ayrıca 97 Türkiye Diyanet Vakfı görevlisinin de arama kurtarma çalışmalarında görev aldığını aktardı.

Yapılan eleştirilerin iftira boyutuna ulaştığını ve bunun kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Balon, "Bütün bunlar ortadayken hala bölgede 'devlet nerede, diyanet nerede' söylemlerinin iyi niyetten yoksun, devletimizi, diyanetimizi karalamaya yönelik söylemler olduğunu düşünüyoruz. Bu tür söylemleri yayanları şiddetle kınıyoruz. Bu kişilerin hukuki yönden de cezasız kalmaması için konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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