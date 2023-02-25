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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da depremzedeler yararına kermes açıldı

AA

Kütahya’da depremzedeler yararına kermes açıldı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağış toplamak amacıyla kermes düzenlendi.

Valilik öncülüğünde, "Gün birlik zamanı" sloganıyla kentteki bir alışveriş merkezinde organize edilen kermeste kaymakamlıklar, belediyeler ile sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar stant açtı.

Özgün tasarım ürünler, el örgüsü patik ve kıyafetler, çini ve seramik hediyelik eşyalar, çeyiz ürünleri ve çeşit çeşit yemekler ile kuru gıdaların satıldığı kermeste merkez ve ilçelere bağlı köylerde yaşayan bazı kadınlar da yaptıkları ekmekleri satışa sundu.

Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney, kermesin açılışında, Vali Ali Çelik'in depremin hemen ardından koordinasyon görevi için Hatay’a gittiğini, Kütahya’dan da yaklaşık 3 bin personelin bölgede çalışmalara katıldığını söyledi.

Depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyalarına Kütahyalıların ilgi gösterdiğini belirten Güney, şunları kaydetti:

"Kütahya’dan deprem bölgesine yaklaşık 1000 iş aracı gönderdik. Valiliğimiz koordinesinde 500’ün üzerinde yardım tırımız bölgeye gitti. Bizim dışımızda da onlarca yardım tırının bölgeye gönderildiğini biliyoruz. Bu süreçte Kütahya halkının oldukça yardımsever olduğunu gördük. Bu yardımlarımızın devamı olarak da kermes etkinliği düzenliyoruz. Çok ciddi bir katılım var, belki de Türkiye’nin en büyük kermeslerinden birini düzenliyoruz. Buradan elde edilen geliri depremzedelerimize bağışlayacağız."

Günay, kentte yaklaşık 6 bin 500 depremzedenin misafir edildiğini, Kütahya halkının da büyük destek sağladığını dile getirdi.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın yaptığı dua ile kermesin açılışı gerçekleştirildi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği kermes, yarın akşama kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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