Kütahya'da misafir edilen depremzede çocuklara Karagöz ve Hacivat gösterisi sunuldu

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bir grup gönüllü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden aileleriyle kentte getirilen çocuklar için etkinlik düzenledi.

Kütahya Asr'a Umut Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin yöneticileri ile gönüllüler, depremzedelerin çocuklarıyla bir araya geldi.

Kentteki bir halı sahada düzenlenen etkinlikte çocuklar, Karagöz ve Hacivat oyunu ile palyaço gösterisiyle eğlendi.

Oyunları ilgiyle izleyen çocuklar, bir süreliğine de olsa depremin olumsuz etkilerinden uzak keyifli anlar yaşadı.

Dernek Başkanı Serap Öztürk, gazetecilere, çocukların afetin travmasından kurtulmaları amacıyla etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

İlk günden itibaren çalışmaya başladıklarını, kendisinin de bir süre deprem bölgesinde bulunduğunu belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Dernek olarak ilimize gelen depremzedelerin barınma ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunmaya çalıştık. Sonrasında ekibimizde yer alan arkadaşlarımıza psikologlar vasıtasıyla depremden etkilenenlere yönelik daha verimli bir yaklaşımda bulunabilmek adına kısa bir eğitim verdik. Bugün de çocuklarla bir araya geldik. Çocuklarımıza psikolojik yardım yapmaya çalışıyoruz. Çocukların dili oyundur, biz de oyunlarla üzerlerindeki depremin kötü etkilerini atmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz."

Gönüllüler tarafından yüzleri boyanan çocuklara balon ve oyuncaklar hediye edilen etkinlik, gönüllü gençlerin oynattığı oyunlarla sona erdi.

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