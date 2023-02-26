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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’daki antika pazarı ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor

AA

Kütahya’daki antika pazarı ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor

KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da ilk kez kurulan ve binlerce eserin sergilendiği antika pazarı, eskiye değer veren antika tutkunlarını bir araya getiriyor.

Fatih Mahallesinde bulunan kapalı pazar yerinde kurulan ve il merkezi ile civar illerden de katılımcısı olan antika pazarı, antika tutkunlarını eski zamanlara götürüyor.

Osmanlı dönemi ve cumhuriyetin ilk yıllarına ait binlerce eserin sergilendiği pazar, vatandaşlardan da ilgi görüyor.

Pazarda gramofonlar, taş plaklar, antika saatler, radyolar, gaz lambaları, tespihler, çantalar, fincanlar, anahtarlar, oyuncaklar, vazolar, biblolar, eski paralar, kitaplar, daktilolar, fotoğraf makineleri, bakır ev eşyaları gibi birçok parça bulunuyor.

Kütahya Antikacılar Derneği Başkanı Adem Akgün, kurulan pazara kentten ve çevre illerden yaklaşık 300 antikacının ürünlerini sergilediğini söyledi.

Antikacılar olarak eskiyi günümüze taşıdıklarını dile getiren Akgün, şunları kaydetti:

“Atalarımızdan kalan yadigarlarımızı halkımıza ve gençlerimize tanıtmak amacıyla dernek kurduk. Bugün de dernek olarak ilk pazarımızı açmış bulunuyoruz. Antika eşyalar ikinci el eşya gibi görülmemeli. Bunlar birer tarihi eser olarak görülmelidir. Bu pazarla birlikte bu ürünlerimizin değerinde alınıp satılmasını amaçlıyoruz. İlk olmasına rağmen ilgi oldukça güzel. Bu durum da bizi ayrıca mutlu etti.”

Akgün, pazarın her ayın son pazarında kurulmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Pazara Ankara’dan gelen Çetin Ata ise antika tutkunu olduğunu belirtti.

Antikacılığa koleksiyoner olarak başladığını aktaran Ata, “Koleksiyonumuzdaki ürünlerimizi, vatandaşlarımızla da paylaşmak istedik. Koleksiyonumuzda taş bebekler, kol saatleri, fotoğraf makineleri, gramofonlar, taş plaklar gibi eserler var. İnşallah bunları hem tanıtıp hem de satmayı düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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