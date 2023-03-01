Kütahya'da gönüllü gençler, hayırseverler ile depremzedeler arasında köprü oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KÜTAHYA (AA) - RAMAZAN DOĞAN - Kütahya'da bir grup gönüllü genç, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek kente gelen afetzedelere barınma, gıda, giyim gibi ihtiyaçlarında hayırseverlerin desteğiyle yardımcı oluyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli, 6 Şubat'ta gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde evleri yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü için bölgeyi terk etmek zorunda kalan depremzedelerden bazıları, kendi imkanlarıyla ve AFAD organizasyonuyla Kütahya'ya geldi.

Kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri ve gönüllüler, misafir edilen aileler için seferber oldu. Yurtlara, kamu misafirhanelerine yerleştirilen, derneklerin aracılığıyla sıcak yuvaya kavuşanların yanı sıra kimi ailelere gönüllülerin desteğiyle barınma imkanı sağlandı.

Kentte daha önce de ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunan bir grup genç, depremlerden sonra harekete geçerek hayırseverlerin destekleriyle onlarca ailenin barınma ihtiyacının karşılanmasına vesile oldu. Gençler, zaman zaman ziyaret ettikleri afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Gönüllü gençler adına AA muhabirine konuşan Hakan Özkul, yaklaşık 30 kişilik arkadaş grubuyla daha önce kentteki ihtiyaç sahibi aileler için çalıştıklarını, şimdi de Kütahya'ya gelen depremzedelere destek olabilmek için harekete geçtiklerini söyledi.

Arkadaşlarıyla depremzedeler için WhatsApp grubu oluşturarak çalışmaya başladıklarını belirten Özkul, "Öncelikle ilimize gelen depremzedelere ulaşıp, ihtiyaçlarını tespit etmeye başladık." dedi.

Özkul, gruptaki herkesin büyük özveriyle çalıştığını vurguladı. Bazı hayırseverlerin depremzedelere evini açtığını anlatan Özkul, şunları kaydetti:

"Gruptaki bir arkadaşımız, yaşadığı evi depremzedelere tahsis etmek için bir arkadaşının yanına taşındı. Bir hayırseverimiz de oğlunun yanına taşınarak evini depremzedeler için kira almadan açtı. Bunlar gerçekten büyük fedakarlık örnekleri. Çalışmalarımızı, imece usulü kendi imkanlarımız ve çevremizdeki hayırseverlerin katkılarıyla yürütüyoruz. Çalışmalarımız kapsamında 2 haftalık süreçte 60 civarında aileye ulaştık. İnşallah gücümüz yettiğince bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

- "Komşularımız, gençlerimiz her gün halimizi hatırımızı soruyor"

Malatya'daki evi depremde hasar gören Ergül Felek ise kentteki bir konferans salonunda 8 gün barındıktan sonra eşi ve çocuklarının yanı sıra kardeşi ve ailesiyle Kütahya'ya geldiğini söyledi.

Hayırsever bir vatandaşın kira almadan evinde barınma imkanı sağladığını belirten Felek, "Çocuklarımızın okula devam edebilmesi için Malatya'dan ayrılmak zorunda kaldık. Kütahya'da bize karşı gösterilen misafirperverlik bizi çok duygulandırdı. Burada tanıştığımız Mustafa amca, eşi ile oğlunun yanına taşınarak yaşadığı evi bize tahsis etti. Hem Mustafa amca hem de komşular bizimle çok ilgilendi. Komşularımız, gençlerimiz her gün halimizi hatırımızı soruyor, ne ihtiyacımız varsa gideriliyor. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.

Hatay'daki evlerinin yıkılmasıyla eşinin bir arkadaşı aracılığıyla çocukları ve kız kardeşi Gönül Baltacı ile Kütahya'ya gelen Hüsniye Erik de bir hayırseverin kira almadan kendilerine açtığı evde barındıklarını belirtti.

Kütahya halkının misafirperverliğinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Erik, eşinin, işi nedeniyle Hatay'da kaldığını, uygun şartlar oluştuğunda memleketlerine döneceklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.