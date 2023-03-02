Hatay'da boşanan depremzede çift, Kütahya'da yeniden evlendi

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KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir süre önce boşanan depremzede çift, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldikleri Kütahya'da yeniden dünyaevine girdi.

Kütahya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yıkılan evlerinin enkazlarının altından kurtarılan Betül Kasal (47) ve Vedat Sakallı (53), Kütahya'ya yerleşti.

Bir süre önce çeşitli nedenlerle boşanan çift, yeniden evlenmeye karar vererek nikah için Kütahya Belediyesine başvurdu.

Çiftin nikahını kıyan Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, mutluluklar dileyerek, "Yaşanan her olay insana bazı dersler aldırıyor. Aziz milletimiz, sizlerin bizzat yaşadığı deprem afetinden sonra kendilerine düşen ve yakışanı yapacak şekilde gerekli dersleri çıkartır. Rabbim sizlere, bizlere ve milletimize bu tür acılar yaşatmasın. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



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