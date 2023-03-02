Kütahya Adliyesinden 12 adli hizmet personeli Hatay'a gönderildi

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KÜTAHYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Kütahya'dan 12 adli hizmet personeli, Hatay'a gönderildi.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, personelin uğurlama programında yaptığı konuşmada, depremin ardından kurum olarak deprem bölgesine yardım malzemeleri gönderildiğini söyledi.

Gönderilen personelin bölgede adli konularda hizmet vereceğini belirten Uzun, "Yaraların sarılması ve adli faaliyetlerin sürdürülebilmesi için Adalet Bakanlığımızca başlatılan gönüllülük uygulaması kapsamında Kütahya Adliyesinden mesai arkadaşlarımızı Hatay ilimize uğurlamanın gururunu yaşıyoruz. Milletimiz nasıl Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, 15 Temmuz’da birlik olmuşsa bugün de aynı birlikteliği yaşamaktayız. Gitmesi nasip olan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kütahya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Savaş Tek de depremde yakınlarını kaybetmiş birisi olarak derin üzüntü içerisinde olduğunu, bölgede görev yapacak personelin önemli bir vazife üstlendiğini dile getirdi.

Daha sonra, deprem bölgesinde görev yapacak 12 personel Hatay'a uğurlandı.

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