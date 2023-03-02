Kütahya'da kentsel dönüşüm kapsamında yeni yerleşim alanları belirlendi

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya Belediye Meclisi, kentsel dönüşüm kapsamında yeni yerleşim yeri olarak iki mahalledeki alanları belirledi.

Kütahya Belediyesinin 5. Dönem 3. Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Alim Işık başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, Kütahya'da yürütülen kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında yeni yerleşim alanı olarak belirlenen İkizhöyük ve İshak Seydi mahallelerindeki çalışmaları içeren gündem maddeleri görüşüldü.

Daha sonra, söz konusu mahallelerde yapılacak ön çalışmaları içeren meclis gündemindeki 26 ve 27'nci maddeler, meclis üyelerinin oylamasına sunuldu.

Oylamada AK Parti'li ve MHP'li üyeler "kabul" oyu verirken, CHP'li üyelerin tamamı "ret" oyu kullandı.

İlgili maddeler, oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda söz alan CHP'li meclis üyesi Ruhsen Kumdalı, kendilerine bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili yeterince bilgilendirme yapılmadığını savundu.

Belediye Başkanı Işık ise söz konusu bölgelerin kentsel dönüşüm kapsamında Kütahya'nın yeni yerleşim alanı olacağını söyledi.

Zemin etüdü gibi ön çalışmaların yapılması için meclis kararı olması gerektiğini belirten Işık, "Kütahya'mızın yeni yerleşim alanında zeminin kayalık olduğu, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilmesi halinde belediyemizin parasını vererek mülk edinip, etüt sonuçlarına göre de imara açıp açmayacağına karar vereceği bir alan." ifadelerini kullandı.

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