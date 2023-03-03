Kütahya'da polis denetimlerinde 63 bin 861 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da şubat ayında yapılan asayiş denetimlerinde kayıp olarak aranan 21 kişi bulunurken, haklarında yakalama kararı olan 222 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen ay asayiş hizmetleri kapsamında yaptıkları çalışmalarda 32 bin 441 araç kontrol edildi, 63 bin 861 kişi ise kimlik sorgulamasına tabi tutuldu.

Çalışma kapsamında, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 222 şüpheli gözaltına alınırken, 21 kişinin de kayıp olarak arandığı belirlendi.

Yapılan aramalarda ise 12 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği ve 66 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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