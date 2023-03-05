Kütahya’da emekli kütüphaneci depremzede çocuklar için kitap kampanyası başlattı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da, emekli kütüphaneci Zeki Aktürk, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki çocuklar için kitap toplama kampanyası başlattı.

Kentte, hayırseverler ile bağışçılardan temin ettiği kitaplarla Türkiye’nin birçok bölgesindeki okullarda kütüphane kurulmasına katkı sunmasıyla bilinen Aktürk, bu kez depremzede çocuklar için kolları sıvadı.

Sosyal medya hesaplarından da yaptığı çağrıyla destek isteyen Aktürk, kentten ve birçok ilden gönderilen kitapları, deprem bölgelerine giderek çocuklara dağıtacak.

Kampanyaya destek olmak isteyenler, Aktürk’ün Saray Mahallesindeki evinin bir kısmında oluşturduğu kabul merkezine gelerek kitaplarını teslim edebiliyorken il dışından bağış yapmak isteyenler de Aktürk’e ulaşarak kargo aracılığıyla kitap gönderebiliyor.

Aktürk, AA muhabirine, yaklaşık 10 gün önce başlattığı kampanyanın ilgi gördüğünü söyledi.

Şu ana kadar 5 bin civarında kitap topladığını dile getiren Aktürk, şunları kaydetti:

“Deprem öncesine kadar Türkiye’mizin çeşitli bölgelerindeki 235 okulumuzda, bağışçılarımızın katkılarıyla 87 bin kitap öğrencilerimizin hizmetine sunmuştuk. Şimdiki rotamız ise deprem bölgeleri. Orası bizim kanayan bir yaramız. Depremden etkilenen çocuklarımız için kitap kampanyası başlattık. Hedefim 20 bin kitap. Elini taşın altına koymak isteyenleri kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz. Biz birlikte Türkiye’yiz, kanayan yaramızı birlikte tedavi edeceğiz.”

Aktürk, hedefine ulaştıktan sonra Kütahya Dumlupınar Üniversitesince kendisine sağlanacak araç desteğiyle bölgeye giderek kitapları çocuklara dağıtacağını sözlerine ekledi.

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