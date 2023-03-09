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KÜTAHYA (AA) - Kütahya Valisi Ali Çelik’in eşi Neziha Çelik ile Belediye Başkanı Alim Işık’ın eşi Fatma Işık, deprem bölgesinden Kütahya’ya gelen afetzedeleri yerleştirildikleri evlerde ziyaret etti.

Çelik ve Işık, depremzedelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla kentin çeşitli mahallerine yerleştirilen depremzedeleri ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

Afetzedelerden, deprem sırasında yaşadıklarını ve taleplerini dinleyen Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fatma Uz’dan depremzedelere yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İhtiyaçların karşılanması noktasında gerekenin yapılacağını belirten Çelik, "Yaralarımızı hep birlikte saracağız, birlikte iyileşeceğiz. İhtiyaçlarınızın, taleplerinizin karşılanması için üzerimize düşeni yapacağız. Allah ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi.

Depremzede Zöhre Gök de Kütahya halkının çok misafirperver olduğunu dile getirdi.

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