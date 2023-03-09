Kütahya Belediyesi asfalt sezonunu açtı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KÜTAHYA (AA) - ​​​​​​​Kütahya Belediyesine bağlı altyapı ekipleri, 2023 yılı asfaltlama sezonuna başladı.

Belediye Başkanı Alim Işık, Fen İşleri Müdürlüğü'nde düzenlenen programda, asfalt serim ekiplerinin daha güvenli ve konforlu yollar için teknoloji ekipmanlarıyla bu yıl da özveriyle çalışmalarını yürüteceklerini söyledi.

Daha yaşanabilir bir şehir için çalıştıklarını belirten Işık, "Sahada çalışacak arkadaşlarımıza kazasız ve belasız çalışmayı Rabbim nasip eylesin. Belediye olarak 2022 yılında yaklaşık 460 bin metrekare sıcak asfalt uygulaması yaparak rekor kırdık. Bu yıl da aynı gayretle çalışacağız." dedi.

Program, kurban kesimi ve dua edilmesi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.