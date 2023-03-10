Kütahya İl Göç İdaresi Müdürlüğü deprem bölgesine oyuncak gönderdi

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya İl Göç İdaresi Müdürlüğünün başlattığı kampanyada toplanan oyuncaklar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden etkilenen illerdeki çocuklara gönderildi.

Uyum ve iletişim faaliyetleri kapsamında Eksi 25 Derneği, Türk Kızılay, mahalle muhtarları ve uluslararası öğrenci toplulukları işbirliğiyle Adıyaman'daki depremzede çocuklar için oyuncak seferberliği başlatıldı.

İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Demir ve İl Göç Uzman Yardımcısı Furkan Kılınç'ın organizasyonuyla "Her zaman yanınızdayız" temasıyla toplanan oyuncaklar, deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırıldı.

Demir, yaptığı açıklamada, müdürlük olarak deprem bölgesindeki çocukları sevindirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü belirten Demir, "Depremden etkilenen bölgelerdeki çocuklarımız için başlattığımız bu kampanyanın, çocuklarımızın moral ve motivasyonlarını yükselteceğine inanıyorum. İnşallah yakın zamanda bölgedeki yaralar sarılacaktır." ifadesini kullandı.

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