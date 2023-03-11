Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokuluna kitap bağışı

KÜTAHYA (AA) - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kurumları tarafından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Kütüphanesine 450 kitap bağışlandı.

Meslek Yüksekokulundan yapılan açıklamada, hediye edilen kitapların Türk dili, Türk tarihi ve Atatürk araştırmaları alanlarında akademik ve kültürel konuları içerdiği bildirildi.

Öğretim elemanları ve öğrencilerin yararlanmaları için yapılan kitap bağışı ile kütüphanenin zenginleştiğini ve önemli bir kazanım elde ettiği belirtilen açıklamada, "Sosyal ve beşeri bilimler bütünlüğü içinde Türk dili, tarihi ve kültürü ile Atatürk ve eserleri üzerinde özgün, bilimsel araştırmalar yapmak; Türk kültürünün, yeniden bütün insanlığın yararlanabileceği bir medeniyet haline gelmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kurumları Türk dünyası destanları ve edebi metinlerinin bulunduğu geniş bir yelpazede çok sayıda eseri bilim ve kültür dünyasına kazandırmıştır." ifadesine yer verildi.

DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, katkılarından dolayı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı ile bağlı kuruluşları Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Atatürk Araştırmaları Merkezi Başkanlığına, organizasyonda destek veren Yüksek Kurum Uzmanı Dr. Hasan Ali Çetin'e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.