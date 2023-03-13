Kütahya Belediyesinden çiftçilere tohum desteği

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya Belediyesi, merkeze bağlı bazı mahallelerde çiftçilik faaliyetlerini sürdüren vatandaşlara mısır, yonca, fiğ, yulaf yem tohumu dağıttı.

Belediye Başkanı Alim Işık, Akkent Mahallesi'ndeki belediyeye ait serada gerçekleştirilen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, daha önce köy statüsünde olan 26 mahallede tarımsal üretimini sürdüren üreticilere destek olmaya devam ettiklerini söyledi.

Üretimin önemli olduğunu belirten Işık, "Üretimden uzaklaşan her toplum bir başka toplumun kölesi olmuştur. Üretim aynı zamanda istihdam demektir. Yeni neslimize üretenlerce yeni iş alanları oluşturuluyor. Dolayısıyla işsizlik azalıyor ve sosyal barış artıyor." dedi

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık da Kütahya Belediyesinin üreten insanlara her zaman destek sağladığını, Tarım ve Orman Bakanlığının 2021 yılında Kütahya'ya 253 milyon lira, geçen yıl ise 350 milyon lira civarındaki üreticilere destek sağladığını dile getirdi.

Törende, kapsamda 4 bin 20 kilogram yonca, 12 bin 250 kilogram yulaf, 5 bin 375 kilogram adi fiğ ve 4 bin 692 kilogram da mısır olmak üzere toplam 26 bin 337 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

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