Kütahya-Bursa kara yolunun Domaniç Dağı geçişinde kar etkili oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya-Bursa kara yolunun Domaniç Dağı geçişinde kar etkili oluyor

AA

Kütahya-Bursa kara yolunun Domaniç Dağı geçişinde kar etkili oluyor

KÜTAHYA (AA) - Kütahya-Bursa kara yolunun Domaniç Dağı geçişinde sabah başlayan kar etkisini artırarak devam ediyor.

Yolun Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki bölümünde etkisini sürdüren yoğun kar, ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oluyor. Bu iki ilçe arasında ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Ekipler, 1500 metre rakımlı Kocayayla geçidini kullanan diğer araçların sürücülerini ise dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Buzlanma ve kar birikintisi, bazı bölgelerde sürücülerin zor anlar yaşamasına yol açıyor.

Öte yandan, Domaniç Kocayayla Orman Deposu'nda çalışan istif işçileri yoğun kar nedeniyle çalışmalarına ara verdi.

Yükleme yapan kepçe operatörü Ferit Yüksel, AA muhabirine, iş makineleriyle tomrukları, kamyonlara yüklemek için sabah saatlerinde bölgeye geldiklerini söyledi.

Yüksel, çalışmaya ara verdiklerini, yoğun yağışın etkisinin azalmasını beklediklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Domaniç´te kar yağışı
YEREL HABERLER Domaniç´te kar yağışı
Belediye Kütahyaspor'dan yasadışı bahis oynandığı iddiasıyla suç duyurusu
YEREL HABERLER Belediye Kütahyaspor'dan yasadışı bahis oynandığı ...
Kütahya Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Kütahya Ticaret Borsası
Depremde ailesi ve 8 yakınını kaybeden Müjgan Paçacı: Hayata sporla tutunmaya çalışıyorum
YEREL HABERLER Depremde ailesi ve 8 yakınını kaybeden Müjgan Paçacı: ...
Yangında mahsur kalan kadın ve kedisi kurtarıldı; maske takılan kediye oksijen verildi
YEREL HABERLER Yangında mahsur kalan kadın ve kedisi kurtarıldı; ...
Kütahya'da 3 şüpheli, arkadaşlarının evinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kütahya'da 3 şüpheli, arkadaşlarının evinden ...
Gediz'de 57 yaşındaki kişi sokakta ölü bulundu
YEREL HABERLER Gediz'de 57 yaşındaki kişi sokakta ölü bulundu
Kütahya'da çıkan yangında 5 küçükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Kütahya'da çıkan yangında 5 küçükbaş hayvan telef ...
Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın öldü
YEREL HABERLER Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın öldü
Kütahya'da kimyasal madde yüklü TIR devrildi; şoför yaralı
YEREL HABERLER Kütahya'da kimyasal madde yüklü TIR devrildi; şoför ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.