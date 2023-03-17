Kütahya-Bursa kara yolunun Domaniç Dağı geçişinde kar etkili oluyor

Sağanak ve fırtına uyarısı! Bu iller dikkat

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya-Bursa kara yolunun Domaniç Dağı geçişinde sabah başlayan kar etkisini artırarak devam ediyor.

Yolun Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki bölümünde etkisini sürdüren yoğun kar, ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oluyor. Bu iki ilçe arasında ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Ekipler, 1500 metre rakımlı Kocayayla geçidini kullanan diğer araçların sürücülerini ise dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Buzlanma ve kar birikintisi, bazı bölgelerde sürücülerin zor anlar yaşamasına yol açıyor.

Öte yandan, Domaniç Kocayayla Orman Deposu'nda çalışan istif işçileri yoğun kar nedeniyle çalışmalarına ara verdi.

Yükleme yapan kepçe operatörü Ferit Yüksel, AA muhabirine, iş makineleriyle tomrukları, kamyonlara yüklemek için sabah saatlerinde bölgeye geldiklerini söyledi.

Yüksel, çalışmaya ara verdiklerini, yoğun yağışın etkisinin azalmasını beklediklerini ifade etti.

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