Kütahya'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da minibüs ile işçi servisinin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Adem Kara yönetimindeki 43 NV 285 plakalı minibüs, Dumlupınar Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi'ndeki kavşakta, Mahmut Çağlayan'ın kullandığı 43 S 205 plakalı işçi servisiyle çarpıştı.

İşçi taşıyan servis aracı, çarpışmanın ardından kavşak içinde devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.