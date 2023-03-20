Kütahya’da çocuklar ramazanı coşkuyla karşılıyor

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da ramazan ayının yaklaşması dolayısıyla çocuklara yönelik ramazan ayı karşılama etkinliği yapıldı.

Asra Umut Eğitim ve Yardımlaşma Derneğince düzenlenen etkinlik için dernek yöneticileri, gönüllüler ve çocuklar Kütahya Belediyesi binası önünde bir araya geldi.

Daha sonra davul ve ezgiler eşliğinde Atatürk Bulvarı boyunca yürüyen grup, maniler de seslendirdi.

Dernek başkanı Serap Öztürk, AA muhabirine, ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Ramazanı karşılamak için etkinlik düzenlediklerini belirten Öztürk, “Ramazanın manevi havasını çocuklarımıza hissettirmek ve bu bilinci onlara aşılamak adına güzel bir etkinlik düzenledik. Bu maneviyatı yaşatırken aynı zamanda ramazanın geleneklerinden olan Hacivat-Karagöz oyunumuzu da miniklerimiz için hazırladık. Çocuklarımız gerçekten çok mutlu oldular. İnşallah ramazanı güzelliklerle karşılayabiliriz." diye konuştu.

Öztürk, etkinliklerin ramazan ayında da devam edeceğini sözlerine ekledi.

Çocuklara çeşitli hediyelerin de verildiği etkinlik kapsamında Hacivat-Karagöz gösterisi ile sonra erdi.

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