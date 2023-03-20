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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Macaristan milli kahramanı Kossuth, Kütahya'da anıldı

AA

Macaristan milli kahramanı Kossuth, Kütahya'da anıldı

KÜTAHYA (AA) - Macaristan milli kahramanı Lajos Kossuth, 1850-1851'de Kütahya'da sürgün hayatı yaşadığı evde düzenlenen törenle anıldı.

Macaristan Özgürlük Savaşı'nın 175'inci yılı dolayısıyla, Börekçiler Mahallesi'nde 1982'de "Macar Evi" adıyla müzeye dönüştürülen binanın bahçesinde tören düzenlendi.

Törende, Türk ve Macar milli marşları okundu, Kossuth Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Vali Vekili Mustafa Güney, törende yaptığı konuşmada, özgür toplum olma adına verilen mücadelelerin kolay olmadığını söyledi.

Kossuth ve dava arkadaşlarının Avusturya ile Rusya ittifakı sonucu ülkelerinden ayrılmak zorunda kaldığını hatırlatan Güney, şöyle konuştu:

"Ulusların özgür toplum olma adına verdikleri mücadeleler kolay olmamıştır. Bunun sonucunda birçok zorluklara katlanılmış, büyük devlet adamları böyle zamanlarda ortaya çıkmıştır. 1848-1849 yıllarında Macarlar Kossuth’un önderliğinde Avusturya'ya karşı verdikleri özgürlük savaşının ateşli savunucusu Kossuth ve dava arkadaşları, Avusturya ile Rusya ittifakı sonucu ülkelerinden ayrılmak zorunda kalmışlar. Kendilerine kucak açan aynı kökün iki kolu olan Osmanlı Devleti'ne sığınmak zorunda kalmışlardı. Dün olduğu gibi bugün de zorda kalanlara yardım etmek Türk milletinin şiarında vardır."

Macaristan İstanbul Başkonsolosu Attila Pinter de iki ülke arasında güçlü ilişkiler bulunduğunu dile getirdi.

Kütahya'nın Macar halkı için önemli olduğuna değinen Pinter, "Macaristan ve Macar halkı her zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun Macar özgürlük savaşçılarına sağladığı yardım için minnettardı. Bu cömert jest olmadan kahramanlarımız yeni bir yuva bulamazlardı. Kossuth dünya kamuoyunun dikkatini Macar meselesine çekmek için elinden geleni yaptı. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Mücadelesini asla bırakmadı." ifadelerini kullandı.

Programda, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ve Macaristan Fahri Konsolosu İsmet Güral da birer konuşma yaptı.

Törenin ardından Kossuth ve ailesine ait eşyaların sergilendiği müze gezildi.

- Lajos Kossuth

Macaristan'ın 1848-1849'da Özgürlük Savaşı'nı yöneten Lajos Kossuth, Avusturya Ordusunu ülkesinden çıkardıktan sonra cumhuriyeti ilan etti ve ilk Cumhurbaşkanı oldu.

Rusların yardımıyla yeniden ülkesine saldıran Avusturya Ordusuna yenilen Kossuth, ailesiyle sürgüne geldiği Kütahya'da 1850-1851'de kaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kossuth'un Kütahya'daki iki katlı ve 7 odalı evini restore ederek, 1982'de müzeye dönüştürdü.

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