Eşi ve 3 çocuğuyla Kütahya'ya gelen depremzede kadın ikiz bebeklerini dünyaya getirdi

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KÜTAHYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından ailesiyle Kütahya'da yaşamaya başlayan kadın, ikiz doğum yaptı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 3 çocuklu Hatice ve İbrahim Kaya çifti, depremin ardından Kütahya'ya geldi.

Kentteki bir öğrenci yurdunda barınma imkanı sağlanan Kaya ailesi, daha sonra bir ailenin desteğiyle eve yerleştirildi.

Hamile olan 27 yaşındaki Hatice Kaya, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Prof. Dr. Nadi Keskin’in ekibinin gerçekleştirdiği sezaryen ameliyatıyla ikiz erkek bebeklerini dünyaya getirdi.

Hatice Kaya, AA muhabirine, depremde evlerinin hasar görmesi nedeniyle eşinin daha önce çalıştığı Kütahya'ya geldiklerini söyledi.

Deprem sırasında büyük korkular yaşadıklarını ve halen etkisi altında olduğunu belirten Kaya, "O anda çocuklarımı ve karnımdaki ikiz bebeklerimi düşündüm. 'İnşallah çocuklarımıza birşey olmaz' dedim. Depremin hemen ardından evden çıktık." diye konuştu.

Kaya, ikiz bebeklerini sağlıklı şekilde dünyaya getirdiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan baba İbrahim Kaya da barınma ve diğer ihtiyaçları konusunda kendilerine yardımcı olan Kütahyalı aileye teşekkür etti.





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