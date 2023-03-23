Kütahya'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı minibüsün sürücüsü yaralandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da hemzemin geçitte yük treninin minibüse çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

H.Ç, kullandığı 43 ACN 332 plakalı minibüs ile Gaybi Efendi Mahallesi Fettan Söğütleri Caddesi'ndeki hemzemin geçitte ters yöne girerek kapalı bariyerlerin arasından geçmeye kalkıştı.

Bu sırada demir yolundan geçen yük treninin çarptığı araç, yaklaşık 6 metre sürüklendi.

Kazanın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü H.Ç, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Makinist ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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