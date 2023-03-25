Kütahya’da "Ümmet İftarı" düzenlendi

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla "Ümmet İftarı" düzenlendi.



Kentin tarihi Ulu Camisi'nde yer sofrası kurularak gerçekleştirilen iftar programında vatandaşlar hurma, su, ayran ve simitle iftar yaptı.

Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar, burada yaptığı konuşmada, geleneksel hale getirdikleri "Ümmet İftarı" ile ramazanın manevi atmosferini birlikte yaşamak istediklerini söyledi.

Dernek gönüllüleri ve hayırseverlerin destekleriyle ümmet iftarını bu yıl da gerçekleştirdiklerini belirten Yenipazar, şunları kaydetti:

"Çok sıkıntılı ve acılı gülerden geçtiğimiz bu dönemde ramazan rahmetiyle, bereketiyle ve tüm güzelliğiyle geldi. Milletimizin moral ve motivasyon noktasında toparlanmamıza vesile oldu. Bizim her sene geleneksel hale getirdiğimiz ve adına 'ümmet iftarı' olarak adlandırdığımız iftar programımızı bu yıl da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

İftar, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edilmesinin ardından sona erdi.

Programa, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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