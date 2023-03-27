Gediz'de larva öncesi ilaçlama çalışması başlatıldı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya’nın Gediz ilçesinde, havaların ısınmaya başlaması nedeniyle sinek, sivrisineklere karşı uçkun ve larva ile mücadele çalışmaları başlatıldı.

Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak yaptığı açıklamada, ilçede yaşayan vatandaşların yaz aylarını rahat şekilde geçirmeleri için çalışma başlattıklarını söyledi.

Haşerelere ve uçkunlara karşı erken önlem alınmasının önemli olduğunu belirten Akçadurak, şunları kaydetti:

"Yaz aylarında sivrisinek, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi açısından erken dönemde yapılan larva mücadelesi büyük önem taşıyor. Veteriner hekimliğimiz tarafından tespit edilen noktalarda periyotlar halinde Sağlık Bakanlığından onaylı, ruhsatlı çevreye zararsız larva sitler kullanılarak dere yataklarında ilaçlama çalışmaları yapıyoruz."

Akçadurak, özellikle dere yatakları, sulak alanlar ve çöplüklerde yaşayan sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıldığını sözlerine ekledi.

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