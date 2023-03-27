Kütahya'da uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada yaklaşık 4 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden F.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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