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Kütahya'da ayakkabılarının tabanında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

AA

Kütahya'da ayakkabılarının tabanında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da ayakkabılarının taban kısmında zulalanmış uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelenilen aracı, Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurdu.

Araçtaki N.D'nin yapılan üst aramasında, spor ayakkabısının taban kısmına 14 parça halinde zulalanmış yaklaşık 16 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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