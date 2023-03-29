Kütahya-Bursa kara yolunda kar etkili oluyor

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya-Bursa kara yolunun Domaniç Dağı bölgesinde gece başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki yolda etkili olan kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Sürücülerin zor anlar yaşadığı 1500 metre rakımlı Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, yağışın sürdüğü Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 28 santimetre ölçüldü.

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