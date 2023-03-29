Kütahya'da uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda üzerinde kokain ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelenilen aracı Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurdu.

Araçta uyuşturucu kuryesi olduğu değerlendirilen H.K'nin üzerinde yapılan aramada iki parça halinde yaklaşık 32 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.