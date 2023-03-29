Kütahya'da uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda üzerinde kokain ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelenilen aracı Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurdu.
Araçta uyuşturucu kuryesi olduğu değerlendirilen H.K'nin üzerinde yapılan aramada iki parça halinde yaklaşık 32 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.